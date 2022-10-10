Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что по Украине на данный момент выпустили 75 ракет, 41 из них была сбита.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Также по территории страны используют ударные беспилотники.

"Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!", - заявил Залужный.

Напомним, утром 10 октября вся Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ. Сообщают о взрывах в областных центрах. Известно о многочисленных взрывах в Киеве, Днепре, Житомире, Тернополе, Хмельницком, Львове, Полтавской области, Винницкой области, Харькове, Кропивницком, Черкасской области, Ровенской области, Одессе, Ивано-Франковске, Сумской области. О том, что происходит в городах Украины 10 октября, мы сообщаем в отдельном онлайн материале.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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