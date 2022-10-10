Российские войска сегодня выпустили по Украине уже 75 ракет, более 40 из них сбила ПВО
Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что по Украине на данный момент выпустили 75 ракет, 41 из них была сбита.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Также по территории страны используют ударные беспилотники.
"Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!", - заявил Залужный.
Напомним, утром 10 октября вся Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ. Сообщают о взрывах в областных центрах. Известно о многочисленных взрывах в Киеве, Днепре, Житомире, Тернополе, Хмельницком, Львове, Полтавской области, Винницкой области, Харькове, Кропивницком, Черкасской области, Ровенской области, Одессе, Ивано-Франковске, Сумской области. О том, что происходит в городах Украины 10 октября, мы сообщаем в отдельном онлайн материале.
Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.
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