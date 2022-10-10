Ночью 10 октября Николаев вновь подвергся ракетным атакам армии РФ

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью россияне выпустили 10 ракет С 300. Предварительно без жертв" - говорится в его телеграм-канале.

Напомним, что на днях за сутки в Николаевской области уничтожили шести дронов-камикадзе, обошлось без жертв.

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