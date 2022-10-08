Утром 8 октября в Николаевской области военные-зенитчики сбили из пулемета российский дрон иранского производства "Shahed-136". Об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".

Сообщается, что дрон "приземлила" ракетная бригада из крупнокалиберного пулемета "Утес".

"Украинские зенитчики не остановятся, пока не превратят российского захватчика в украинском небе в металлолом! Слава Украине!".

Как писала "Страна", за сутки 7 октября в Николаевской области уничтожили 6 дронов-камикадзе, обошлось без жертв.

6 октября ВСУ сбили над Николаевской областью два дрона-камикадзе Shahed-136 и беспилотник Mohajer-6.

Тем временем война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.