Сегодня, 7 октября, дроны-камикадзе атаковали Николаев в 1:20 ночи. Обошлось без жертв и пострадавших.

За сутки в Николаевской области уничтожили 6 БПЛА. Два дрона "Shahed-136" и один дрон Mohajer-6" атаковали область с 9 до 11 утра, также 2 БПЛА Mohajer-6 и "Орлан-10" удалось сбить около 15:00.

Также в течении суток обстреливали Шевченковский и Баштанский районы области.

1 октября россияне ударили по Николаеву дронами-камикадзе и ракетами С-300. Разрушены дома, есть пострадавшие.

Как писала "Страна", Иран официально отрицает поставки в РФ дронов, которыми россияне атакуют Украину.

Тем временем Россия использует иранские дроны и экономит ракеты, чтобы зимой оставить украинцев без света и газа.

Война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.