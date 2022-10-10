Посольство США призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть территорию государства как только это будет безопасно.

"Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно", - говорится в сообщении.

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