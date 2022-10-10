Красный Крест заявил, что не прекращал работу в Украине и оказывает помощь пострадавшим в усиленном режиме
Красный Крест опровергает сообщение Reuters о приостановке своей деятельности в Украине. Об этом сообщают в самой организации в телеграм-канале.
"Внимание!
В связи с распространением фейковой информации о том, что якобы Красный Крест приостановил деятельность на территории Украины.
Общество Красного Креста Украины в связи с сегодняшними ракетными атаками по городам Украины работает в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим.
Партнеры по международному движению Красного Креста также продолжают работать на территории Украины, чтобы совместными усилиями помочь как можно большему числу людей" - говорится в заявлении Красного Креста.
Напомним, утром 10 октября почти вся Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ. Сообщалось о взрывах в областных центрах. В результате российских обстрелов есть раненные и погибшие.
Также сообщалось, что посольство США призывает своих граждан покинуть территорию Украины.
Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.
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