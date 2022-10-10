Красный Крест приостановил работу в Украине из соображений безопасности после того, как Россия обстреляла ракетами города по всей Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Международного Комитета Красного Креста.

"По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу", - сказал представитель в ответе по электронной почте на вопрос агентства.

Норвежский совет по делам беженцев также заявил, что приостановил там свою деятельность по оказанию помощи до тех пор, пока не будет безопасно ее возобновлять.

Напомним, утром 10 октября почти вся Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ. Сообщалось о взрывах в областных центрах. В результате российских обстрелов есть раненные и погибшие.

Также сообщалось, что посольство США призывает своих граждан покинуть территорию Украины.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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