В Киеве российская ракета взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии
Во время массированного обстрела территорий Украины в понедельник, 10 октября, в Киеве в 850 метрах от посольства Румынии взорвалась российская ракета.
Об этом сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску в своем Twitter-аккаунте.
"Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности, несмотря на то что один удар был нанесен всего в 850 метрах от его здания", - написал он.
Ранее сообщалось, что из-за обстрела пострадал визовый отдел консульства Германии.
Также мы писали, что посольство США призывает своих граждан покинуть территорию Украины, как только это будет безопасно.
Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.
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