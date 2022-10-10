Во время массированного обстрела территорий Украины в понедельник, 10 октября, в Киеве в 850 метрах от посольства Румынии взорвалась российская ракета.

Об этом сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску в своем Twitter-аккаунте.

"Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности, несмотря на то что один удар был нанесен всего в 850 метрах от его здания", - написал он.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела пострадал визовый отдел консульства Германии.

Также мы писали, что посольство США призывает своих граждан покинуть территорию Украины, как только это будет безопасно.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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