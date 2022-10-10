Госспецсвязь Украины сообщает о перебоях в работе мобильной связи в Хмельницкой, Львовской, Полтавкой областях, а также в Харькове и Житомире после массированной ракетной атаки россиян.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и предприятий энергетического сектора.

"Пока и операторы, и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи. Доступ украинцев к связи – среди приоритетов государства. Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) фиксирует перебои в работе базовых станций мобильных операторов в ряде регионов Украины. В частности, перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире. Еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью собственно мобильной связи", - говорится в сообщении.

Замглавы парламентского комитета по вопросам цифровой транформации Александр Федиенко сообщил, что частично отсутствует связь в следующих населенных пунктах:

Полтава

Житомир

Сумы

Харьков

Киев

Он напомнил, что связь зависит от электропитания, и критично-важные узы связи будут поддерживаться на резервных генераторах.

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