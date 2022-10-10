Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение. В понедельник, 10 октября, он рассказал о восстановительных работах по всей стране по ликвидации последствий обстрелов и обратился к украинцам с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время.

Обращение записывалось на улице Владимирской в Киеве, рядом с районом утренних взрывов.

Президент рассказал о том, как идет восстановление инфраструктуры, пострадавшей утром во время обстрелов. По его словам, в Харьковской области восстановлено электричество на 50%, а через несколько часов его восстановят почти везде.

В Полтавской и Хмельницкой областях свет уже есть почти везде, подключены Николаевская, Одесская и Черкасская области. В Киевской, Черниговской, Сумской, Львовской, Днепропетровской и Тернопольской областях, а также в Киеве работают над устранением последствий ударов.

Зеленский также сообщил, что от сегодняшних ударов погибли 12 человек, более 80 ранены. Из 84 запущенных по Украине ракет 43 были сбиты.

Также он рассказал о телефонных разговорах с канцлером Германии, президентами Франции и Польши, эмиром Катара, премьерами Нидерландов и Британии, генсеком ООН, а также о встрече с послом США. Сказал, что в планах разговоры с президентом США, премьерами Канады и Италии.

Напомним, ранее Генсек НАТО осудил атаки РФ и заявил, что альянс будет поддерживать украинцев сколько потребуется.

Между тем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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