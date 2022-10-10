Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил атаки России по инфраструктуре Украины и подчеркнул, что альянс продолжит поддерживать украинцев столько, сколько нужно.

"Поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и осудил ужасающие и неизбирательные атаки России на гражданскую инфраструктуру в Украине. НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с агрессией Кремля столько, сколько потребуется", - написал он в Twitter.

Как писала "Страна", Евросоюз осудил ракетные удары РФ по украинским городам и заявил, что не оставит Украину без военной поддержки.

Напомним, из-за ракетных ударов в пяти областях Украины отсутствует электричество.

Во Львове 90% города осталось без электричества после ракетных обстрелов.

Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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