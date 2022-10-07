НАТО вступит в войну, если РФ применит ядерное оружие в Украине. Однако воевать Альянс будет только на территории Донбасса и Крыма.

Об этом заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Le Figaro.

"Мы ответим общим усилием стран НАТО, которое уничтожит все неядерные силы России, которые мы сумеем разглядеть на украинском поле боя и в Крыму", - сказал Петреус, уточнив, что это его личное мнение, а не официальная позиция стран НАТО и США.

Между тем война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.