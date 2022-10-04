Американские поставки вооружений Украине приближают ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО.

Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая 4 октября на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

"США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО", - сказал дипломат.

Как писала "Страна", сегодня президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал ему, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи объемом $625 млн.

Тем временем война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

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