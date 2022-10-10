Армия России выпустила девять ракет по Харькову, часть сбила украинская ПВО
Девять ракетных ударов ракетами С-300 нанесено по Харькову сегодня, часть – сбила ПВО.
Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.
По его словам, есть значительные повреждения инфраструктурных объектов. В настоящее время уже возобновлено электроснабжение в Харькове и области на 40-50%. Ориентировочное полное завершение восстановительных работ – до конца суток.
Напомним, ранее стало известно, что по всей Украине повреждены подстанции, ТЭЦ и ТЭС. Мы рассказывали, как повлияют сегодняшние удары на украинскую энергетику.
Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.
Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.