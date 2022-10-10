Девять ракетных ударов ракетами С-300 нанесено по Харькову сегодня, часть – сбила ПВО.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

По его словам, есть значительные повреждения инфраструктурных объектов. В настоящее время уже возобновлено электроснабжение в Харькове и области на 40-50%. Ориентировочное полное завершение восстановительных работ – до конца суток.

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