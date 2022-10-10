Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о поврежденных в результате сегодняшних ударов объектах столицы:

жилые дома – 45,

объекты критической инфраструктуры и ЖКХ – 5,

учреждения – 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания),

заведения социальной сферы – 2,

учреждения культуры – 6,

заведения здравоохранения – 5,

админздания – 2.

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