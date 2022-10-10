Во время обстрелов Киевской области травмировался лев по кличке Брецель из "Центра спасения диких животных".

Об этом сообщает телеграм-канал о спасении животных во время войны UAnimals.

"Во время обстрелов Киевщины травмировался лев из "Центра спасения диких животных Наталии Поповой и UAnimals". Это Брецель – лев, который сейчас находится временно в "Центре спасения диких животных". Во время сегодняшней атаки на Киев он очень испугался громких взрывов и, пытаясь спастись, подрался о вольер", - сказано в посте.

Также канал опубликовал фото животного с окровавленной мордой.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео последствий прилетов по Киеву. В их результате есть десятки раненых и погибшие.

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