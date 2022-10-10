В Новом Роздоле Стрыйского района Львовской области было прямое попадание в подстанцию НЭК "Укрэнерго", поэтому потребители города пока остаются без электроэнергии.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз" в своем телеграм-канале.

"ТЭЦ Новояворовска и Нового Роздола ("Нафтогаз тепло") не повреждены. К сожалению, в Новом Роздоле было прямое попадание в подстанцию НЭК "Укрэнерго", поэтому потребители города пока остаются без электроэнергии. В Новояворовске также были проблемы с работой подстанции, однако подача электроэнергии уже восстановлена всем потребителям", - сказано в записи.

Напомним, утром 10 октября вся территория Украины подвергалась массированной ракетной атаке РФ. После 9:15 посыпались сообщения о взрывах в областных центрах. Ракеты также впервые били по самому центру Киева. Но главной жертвой атаки стали объекты энергетики, и значительная часть страны до раннего вечера оставалась без света. "Страна" рассказывала, что известно об ударах и их последствиях в разных городах и областях.

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