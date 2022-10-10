В Европе - новая серьёзная инфраструктурная авария. Остров Борнхольм в Дании, находящийся недалеко от места аварии на "Северном потоке", оказался в 7:49 утра без света, сообщает RFM24.

Причиной стала проблема с кабелем, проложенным по дну Балтийского моря, который снабжает остров электричеством из Швеции. Пока неизвестно, произошел ли сбой под водой или на суше, сообщают СМИ.

Подводный кабель проходит в 500 метрах от места взрыва на газопроводах "Северный поток". Аня Палм, пресс-секретарь компании Trefor, которой принадлежит сеть, отказывается строить предположения о причинах.

"Однако мы знаем, что произошло вокруг острова в последнее время", - заявила она.

Параллельно прекратилась подача электричества из Швеции в Польшу.

В этом случае отказала шведская трансформаторная станция, расположенная на суше, пишет RMF FM.

В РФ уверены, что поврежденные газопроводы "Северного потока" удастся отремонтировать.

Ранее "Страна" писала, что Греция и Болгария запустили новый газопровод для снижения зависимости Европы от российского газа.

Напомним, западные СМИ опасаются "подводной войны" со стороны РФ и атак на газопроводы, которые отрежут поставки в ЕС.