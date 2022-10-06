Расследование Службы безопасности Швеции усилило подозрения, что причиной утечек на "Северных потоках" стала диверсия – рядом с трубой были взрывы.

Об этом говорится в заявлении службы.

Она сообщает, что завершила расследование на месте утечек. Оцепление в этом районе снято.

Напомним, в конце сентября произошла утечка газа сразу на нескольких ветках газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". "Страна" приводила версии западных СМИ о причинах происшествия. В целом большинство комментариев европейских политиков исходит из того, что это была диверсия.

По данным береговой охраны Швеции, 3 октября утечка газа из газопровода "Северный поток-2" возобновилась.

В Швеции также подозревают, что за взрывами на "Северных потоках" может стоять иностранная сила.

По данным ООН, взрывы на "Северных потоках" привели к невиданному в истории выбросу метана в атмосферу.

В разведке РФ заявили, что материалы указывают на "западный след" во взрывах на "Северных потоках". При этом в РФ уверены, что поврежденные газопроводы "Северный поток" удастся отремонтировать.