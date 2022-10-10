В районе Кременчуга сбили две ракеты. Пострадали три человека
Над Кременчугским районом вечером 10 октября сбиты две ракеты, пострадали три человека.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем телеграм-канале.
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