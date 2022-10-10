В ООН назвали ракетные удары по Украине "неприемлемой эскалацией войны". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] глубоко потрясен сегодняшними крупномасштабными ракетными ударами вооруженных сил Российской Федерации по городам на территории Украины, которые, как сообщается, привели к значительным разрушениям в жилых районах и повлекли гибель и ранения десятков людей. Это представляет собой еще одну неприемлемую эскалацию войны. Как всегда, гражданские лица платят самую высокую цену", - говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил атаки РФ и заявил, что альянс будет поддерживать украинцев сколько потребуется.

Россия сегодня утром выпустила по Украине 84 ракеты и 24 боевых беспилотника, часть сбила украинская ПВО.

Как писала "Страна", российские ракеты забрали жизни 11 человек. Среди погибших - начальник отдела Департамента киберполиции Юрий Заскока, который утром ехал на работу по бульвару Шевченко.

Напомним, воздушная тревога длилась в Киеве рекордные 5 часов 37 минут.

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