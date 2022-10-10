Во время утренних ракетных обстрелов Россия выпустила по территории Украины 84 ракеты и 24 боевых БПЛА (в т.ч. 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136), сообщили в Генштабе ВСУ.

ВСУ сбили 43 ракеты и 13 БПЛА (в т.ч. 10 "шахидов").

Напомним, российские ракеты забрали жизни 11 человек. Среди погибших - начальник отдела Департамента киберполиции Юрий Заскока, который утром ехал на работу по бульвару Шевченко.

Известно о повреждении около 70 объектов, из которых 29 объектов критической инфраструктуры, 4 многоэтажных и 35 частных жилых домов, а также столичная школа.

Напомним, воздушная тревога длилась в Киеве рекордные 5 часов 37 минут.

Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.