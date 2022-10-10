В результате ракетных ударов России 10 октября, по предварительным данным, пострадали 87 человек и 70 объектов инфраструктуры.

"Российские ракеты унесли жизни 11 человек. Среди них - 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Самый массовый обстрел Украины: Россия продолжает показывать миру свою террористическую суть... Вечная память всем погибшим", - добавил Клименко.

По данным полиции, на данный момент пострадали от вражеских атак по Украине 87 человек. Среди пострадавших также есть работники Нацполиции Украины.

Известно о повреждении около 70 объектов, из которых 29 объектов критической инфраструктуры, 4 многоэтажных и 35 частных жилых домов, а также столичная школа.

На местах попаданий работают более 80 следственно-оперативных групп полиции. Для документирования военных преступлений задействованы мобильные криминалистические лаборатории.

Как писала "Страна", российские войска сегодня выпустили по Украине уже 75 ракет, более 40 из них сбила ПВО.

В результате обстрела Шевченковского района Киева погибли 8 человек, более 20 ранены.

Напомним, воздушная тревога длилась в Киеве рекордные 5 часов 37 минут.

Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.