Верховная Рада приняла постановление об обращении к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, Евросоюза, Совета Европы относительно создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Соответствующее решение поддержали 283 депутата.

Согласно тексту проекта постановления, Верховная Рада призывает ООН, парламенты и правительства ее государств-членов, ЕС, Совет Европы активизировать свои усилия для оказания полной поддержки учреждения такого специального международного трибунала путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов, а также обеспечения участия в его работе, полного сотрудничества с будущим специальным международным трибуналом, выделения максимально возможных человеческих и финансовых ресурсов для его деятельности.

Напомним, ранее в Украине создали рабочую группу, которая займется организацией трибунала по военным преступлениям России.

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