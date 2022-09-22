В Украине создана рабочая группа, которая займется разработкой вопроса образования специального международного трибунала по военным преступлениям против страны.

Указ о ее создании опубликован на сайте президента.

"В целях обеспечения надлежащего международного расследования и привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, разработки и подготовки предложений по созданию специального международного трибунала, согласно пункту 28 части первой 106 Конституции Украины постановляю... образовать рабочую группу по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины", - сказано в указе.

Возглавил группу глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также в ее состав вошли:

заместитель Ермака Андрей Смирнов;

главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя Офиса президента Олег Гавриш;

директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева;

гендиректор Директората по внешней политике и стратегическому партнерству Офиса президента Александр Карасевич;

народный депутат Александр Качура;

руководитель кабинета руководителя Офиса президента Елена Ковальская;

посол по особым поручениям МИД Антон Корниевич;

генпрокурор Андрей Костин;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

министр юстиции Денис Малюська;

председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Денис Маслов;

народный депутат Мария Мезенцева;

заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига;

народный депутат Александра Устинова;

народный депутат Елена Хоменко.

Летом сообщалось, что Международный суд ООН в Гааге начнет рассматривать по сути дело об обвинении России в геноциде украинцев уже в октябре.

Ранее мы писали, что уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд ООН в Гааге в связи с военными преступлениями России в Украине.