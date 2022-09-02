Президент Украины Владимир Зеленский отменил ряд своих указов о создании делегации Украины в Трехсторонней контактной группе

Соответствующий указ №621/2022 от 1 сентября обнародован на сайте президента.

Так, документ признает утратившим силу указ президента от 5 мая 2020 года № 167/2020 и указы, которыми вносились изменения в него, которым была создана украинская делегация в ТКГ и утвержден ее персональный состав.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события дня разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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