В районе Кременчуга Полтавской области во время сегодняшней воздушной тревоги было три удара по объектам энергетики.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Лунин.

По его словам, сейчас идут работы по их восстановлению.

Напомним, из-за обстрелов весь Харьков остался без света.

Также сообщалось, что во Львове энергетический коллапс. Пропало электричество, не работают городские ТЭЦ, нет воды.

Кроме того, сообщалось, что в Киевской области зафиксированы прилеты в трех районах. Губернатор Алексей Кулеба призвал запасаться водой и зарядить гаджеты.

Вместе с тем, в Укрэнерго заявили, что на всей территории Украины сегодня могут быть проблемы со светом.

Также и в ОП предупредили о возможных веерных отключениях света после атак РФ.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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