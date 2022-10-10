Цены на пшеницу взлетели почти на 5% на фоне ударов по Украине.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные торгов на Чикагской товарной бирже.

Участники торгов опасаются, что эскалация станет новой угрозой для экспорта зерна из Украины по Черному морю.

Ранее Международный совет по зерну сообщал, что украинское зерно не спасает мир от грядущего дефицита и голода. Отгрузки оказались слишком малы, а урожаи других ключевых экспортеров резко упали из-за летней засухи.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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