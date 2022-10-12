Джо Байден дал понять Владимиру Зеленскому, что лучше не критиковать объемы поставок оружия из США, которые получает Украина.

Об этом со ссылкой на источник в Белом доме пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что несмотря на то, что в последнее время президенты часто созваниваются, "их отношения не всегда были гладкими".

"В начале войны Зеленский неоднократно и публично призывал Соединенные Штаты и другие западные страны сделать больше — направить дополнительное вооружение и ввести более жесткие санкции против России — даже несмотря на то, что Байден и Конгресс уже направляли в Киев беспрецедентные объемы помощи и современного оружия", - пишет издание.

Байден "в частном порядке сказал украинскому лидеру, что ему будет трудно продолжать просить деньги у Конгресса, если Зеленский покажется неблагодарным и будет продолжать говорить, что этого недостаточно", - сообщил газете чиновник.

Напомним, что 11 октября в Украину прибыли четыре ракетных системы залпового огня HIMARS, обещанные ранее США. Об этом сообщил в Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее в Белом доме пообещали, что первые два зенитных ракетных комплекса ПВО NASAMS прибудут на Украину "в ближайшем будущем".