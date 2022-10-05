Чехия одобрила новый пакет военной помощи Украине, в который входит тяжелая техника.

Об этом заявила министр обороны страны Яна Чернохова, пишет издание "České noviny".

Подробности Чернохова объявлять не стала "из соображений безопасности".

Также она сообщила, что в этом году в Украину из Чехии было экспортировано вооружений на сумму почти 1,9 млрд евро.

Кроме того, глава минобороны указала на выгоду таких поставок для Чехии, поскольку они, по ее словам, помогут вернуть чешскую оборонную промышленность на уровень 20-30-х годов прошлого века.

Напомним, на днях источники издания Bloomberg заявили, что нет никаких признаков того, что европейские правительства предоставят Киеву новую партию тяжелого вооружения. Союзники по НАТО опасаются, что поставки смогут спровоцировать прямую конфронтацию с РФ.

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