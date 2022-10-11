Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к согражданам. Его главной темой стали массированные обстрелы Украины и их последствия. Также он упомянул о завтрашней встрече в формате "Рамштайн".

Ключевые тезисы из обращения президента:

По Украине 11 октября было выпущено 28 ракет, из них 20 сбиты. Также территории Украины атаковали более 15 беспилотников, почти все - ударные иранские. Большинство из них сбиты.

Идет восстановление поврежденной вследствие ракетных ударов инфраструктуры. Зеленский поблагодарил сотрудников ГСЧС, коммунальных служб и местные власти за труд.

В некоторых регионах вводятся веерные отключения электричества. Благодаря украинцам, которые в пиковые часы ограничили вчера потребление света удалось сохранить 10% энергии.

Завтра на встрече в формате "Рамштайн" будут обсуждать оборонную поддержку Украины. "Ожидаю от партнеров прогресса в противовоздушной и противоракетной обороне", - заявил Зеленский.

Ранее во время выступления на видеоконференции лидеров стран G7 Зеленский призвал ввести санкции против энергетического сектора РФ в ответ на массированные удары по Украине.

Между тем в Белом доме заявили, что два ЗРК NASAMS прибудут в Украину в ближайшем будущем.