Зеленский ожидает прогресса в поставках Украине ПВО и противоракетного оружия
Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к согражданам. Его главной темой стали массированные обстрелы Украины и их последствия. Также он упомянул о завтрашней встрече в формате "Рамштайн".
Ключевые тезисы из обращения президента:
- По Украине 11 октября было выпущено 28 ракет, из них 20 сбиты. Также территории Украины атаковали более 15 беспилотников, почти все - ударные иранские. Большинство из них сбиты.
- Идет восстановление поврежденной вследствие ракетных ударов инфраструктуры. Зеленский поблагодарил сотрудников ГСЧС, коммунальных служб и местные власти за труд.
- В некоторых регионах вводятся веерные отключения электричества. Благодаря украинцам, которые в пиковые часы ограничили вчера потребление света удалось сохранить 10% энергии.
- Завтра на встрече в формате "Рамштайн" будут обсуждать оборонную поддержку Украины. "Ожидаю от партнеров прогресса в противовоздушной и противоракетной обороне", - заявил Зеленский.
Ранее во время выступления на видеоконференции лидеров стран G7 Зеленский призвал ввести санкции против энергетического сектора РФ в ответ на массированные удары по Украине.
Между тем в Белом доме заявили, что два ЗРК NASAMS прибудут в Украину в ближайшем будущем.
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