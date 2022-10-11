Первые два зенитных ракетных комплекса ПВО NASAMS прибудут на Украину "в ближайшем будущем".

Такое заявление сделал во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им (Украине - Ред.) первые два NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать в самом ближайшем будущем", — сказал он, при этом не назвав точную дату поставок.

Также представитель Белого дома добавил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставки "дополнительных систем ПВО", но конкретной информации на этот счёт пока нет.

На брифинге Кирби коснулся и темы отношений США и России. По его словам, "США не ищут конфликта с Россией и не отправят войска в Украину". США также не хотят, чтобы конфликт в Украине "приобрел ядерное измерение", и не видят для этого причин.

Байден ранее согласился заключить контракт на восемь систем NASAMS, которые обеспечивают защиту ближнего и среднего радиуса действия.

Кирби отказался назвать конкретную дату прибытия систем NASAMS, но сказал, что США "определенно заинтересованы в ускорении" передачи системы как можно быстрее.

В середине сентября пресс-секретарь Министерства обороны США генерал Пэт Райдер на брифинге заявил, что Вашингтон ожидает поставки в Украину двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS примерно в течение двух месяцев.

В конце сентября он сказал, что США пока не передавали Украине зенитный комплекс.