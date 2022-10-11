Сегодня вечером в Киеве и в области будут веерные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сегодня в эфире телемарафона заявлял, что отключений не будет.

В то же время, из разных районов столицы уже несколько часов сообщают, что нет света.

Также появился график веерных отключений в Киеве с тремя очередями. Сейчас, как заявила КГГА, будут отключать третью очередь.

Ранее мы писали, что правительство просит украинцев и сегодня, 11 октября, ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в час пик нежелательно включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины.

Напомним, после массированной ракетной атаки вчера Офис президента призвал украинцев ограничить потребление электричества. Позже с такой просьбой выступил и Владимир Зеленский.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.