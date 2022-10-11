В Киеве на подъездах появились объявления об отключениях света и подготовке к отопительному сезону.

В одном жилищно-эксплуатационный участок со ссылкой на уведомление Киевской городской госадминистрации сообщает, что в столице возможны отключения света. И будет частично ограничено электроснабжение с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00.

"КГГА советуют отключить приборы, которые потребляют много энергии", - сказано в объявлении.

Что значит "частично ограничено", не уточняется.

Второе представляет собой памятку, как готовиться к отопительному сезону. В ней даны такие рекомендации:

проведите профилактику металлопластиковых окон, заделайте щели в окнах и дверях;

определите и подготовьте одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

отодвиньте мебель от батарей, уберите шторы, снимите декоративные панели;

наклейте теплоотражающий экран из фольги на стену за батареями;

вызовите специалиста, чтобы он проверил розетки, проводку и электроприборы;

проведите техническое обслуживание электроотопительного котла, если у вас индивидуальное отопление;

проверьте состояние и проведите техническое обслуживание теплых полов, обогревателей, кондиционера (узнайте, может ли он работать на обогрев и при каких температурах);

подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации.

Ранее "Страна" сообщала, что энергокомпания "Укрэнерго" ввела графики аварийного отключения электроснабжения в Киевской области с 11 октября.

Также мы писали, что в Черкасской области начались веерные отключения электроэнергии.