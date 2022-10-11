На домах Киева появились памятки, как готовиться к отопительному сезону и отключениям света
В Киеве на подъездах появились объявления об отключениях света и подготовке к отопительному сезону.
В одном жилищно-эксплуатационный участок со ссылкой на уведомление Киевской городской госадминистрации сообщает, что в столице возможны отключения света. И будет частично ограничено электроснабжение с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00.
"КГГА советуют отключить приборы, которые потребляют много энергии", - сказано в объявлении.
Что значит "частично ограничено", не уточняется.
Второе представляет собой памятку, как готовиться к отопительному сезону. В ней даны такие рекомендации:
- проведите профилактику металлопластиковых окон, заделайте щели в окнах и дверях;
- определите и подготовьте одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;
- отодвиньте мебель от батарей, уберите шторы, снимите декоративные панели;
- наклейте теплоотражающий экран из фольги на стену за батареями;
- вызовите специалиста, чтобы он проверил розетки, проводку и электроприборы;
- проведите техническое обслуживание электроотопительного котла, если у вас индивидуальное отопление;
- проверьте состояние и проведите техническое обслуживание теплых полов, обогревателей, кондиционера (узнайте, может ли он работать на обогрев и при каких температурах);
- подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации.
Ранее "Страна" сообщала, что энергокомпания "Укрэнерго" ввела графики аварийного отключения электроснабжения в Киевской области с 11 октября.
Также мы писали, что в Черкасской области начались веерные отключения электроэнергии.