В школах Киева осенние каникулы могут перенести на январь, чтобы экономить на отоплении
В школах Киева родителям начали рассылать уведомления о том, что не будет осенних каникул, зато будут долгие каникулы в январе. Это делается в связи с необходимостью экономить на отоплении.
Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что регион ожидает зима без отопления.
Между тем война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.
Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.
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