В Австрии отопление с осени подорожает минимум в 2,5 раза.

Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Для тех, кто отапливает свои дома мазутом, заправка бака выросла с 1900 до почти 5000 евро, то есть цена выросла в 2,5 раза.

При этом сообщается, что отопление домов электричеством подорожало еще сильнее, поскольку льготная цена – 10 евроцентов за киловатт – покрывает лишь 2900 кВт, а для отопления стандартного дома нужно 12-13 тысяч киловатт.

При этом рыночная цена электроэнергии составляет уже почти 70 центов за киловатт.

Напомним, в столице Австрии Вене прошла массовая акция протеста против повышения цен. "Мы хотим есть, греться, жить!" - в Вене тысячи людей вышли на данную акцию протеста.

Также мы писали, что для Европы грядущая зима, вероятно, станет "одной из самых худших в истории". Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ.

Ранее стало известно, что швейцарцам, которые этой зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, перегревая свои дома до температуры выше 19 градусов, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.