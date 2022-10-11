Государственная энергокомпания "Укрэнерго" ввела графики аварийного отключения электроснабжения с 11 октября.

Компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения. Ожидается, что продолжительность отключений не превысит 4 часов.

График отключений можно посмотреть по ссылке.

В перечне населенных пунктов Барышевка, Борисполь, Бородянка, Бровары, Васильков, Вышгород, Згуровка, Иванков, Ирпень, Вишневое, Макаров, Обухов, Переяслав-Хмельницкий, Чернобыльский РП, Яготин, Борисполь.

График отключения следующий:

06:00 - 10:00; 14:00 - 18:00; 22:00 - 02:00

10:00 - 14:00; 18:00 - 22:00; 02:00 - 06:00

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев экономить электричество.

С этой целью в Киевской области отключат уличный свет, а в Тернопольской - лифты.

Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

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