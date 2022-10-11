Компания ДТЭК (которая владеет многими украинскими энергокомпаниями) сообщила, что уже с 11 октября в Киеве и области начнутся веерные отключения света.

График отключений обнародован на сайте ДТЭК.

Обещают, что свет будут отключать не более чем на четыре часа в сутки. Ориентировочное время - с 8 утра до 12 дня. И с 20:00 до 24:00.

Также публикуется таблица с графиком отключений по районам Киева.

Напомним, о веерных отключениях ДТЭК предупреждала ещё вчера. Но тогда речь шла об отключении на 2 часа.

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