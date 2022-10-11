После вчерашней атаки обесточенным по состоянию на утро 11 октября остается 301 населенный пункт в пяти областях Украины, сообщает ГСЧС.

Речь идет о Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлечено 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.

По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение в 3 571 населенном пункте в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

По предварительным данным, в результате вчерашнего обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где возникло более 30 пожаров. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

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