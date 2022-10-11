В Киеве могут применить график веерных отключений света в случае необходимости.

Об этом сообщает КГГА в своем тг-канале.

Его применят, если будет распоряжение главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго".

Ранее мэр Виталий Кличко заявил, что сегодня веерных отключений не будет.

Как писала "Страна", после вчерашнего массированного удара без света остаются более 300 населенных пунктов в 5 областях Украины.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.