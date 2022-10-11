Во вторник, 11 октября, веерных отключений электричества в Киеве не будет. Ситуацию стабилизировали.

Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в эфире телемарафона.

"Вчера были некоторые временные отключения в связи с повреждением системы электропоставок. На сегодняшний день, согласно моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодня никаких отключений уже не будет", – сказал он.

Напомним, сегодня ДТЭК опубликовал график веерных отключений, который будет применяться в случае заявок от Укрэнерго.

Мы также писали, что в Хмельницком анонсировали веерные отключения электроэнергии. Света не будет по два часа в день.

Кроме того, сообщалось, что во Львове второй день проблемы с электричеством из-за российских обстрелов.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

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