Появился обновленный график веерных отключений электроэнергии в Киеве. В ДТЭК заявили, что отключение будет происходить в три смены:

С 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00; С 12:00 до 16:00; С 16:00 до 20:00.

При этом ДТЭК заявляет, что график применят "только в том случае, если государственная энергокомпания НЭК "Укрэнерго" будет нуждаться в сбалансировании энергосистемы".

Напомним, вчера Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время. Также он рассказал о том, как идет восстановление инфраструктуры, пострадавшей утром во время обстрелов.

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Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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