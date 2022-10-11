Приморский район Одессы остался без электричества. Об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук в телеграм-канале.

"Отсутствие электроснабжения в Приморском районе города связано с проведением ремонтных работ. Восстановление питания ориентировочно с 18:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", сегодня над Украиной сбиты четыре российские ракеты. ПВО сработала в Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Также россияне атаковали дронами-камикадзе Одесскую и Николаевскую области, ПВО сбила восемь беспилотников.

Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.