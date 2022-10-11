Россияне атаковали дронами-камикадзе Одесскую и Николаевскую области. ПВО сбила восемь беспилотников
На рассвете во вторник, 11 октября, украинская ПВО сбила над Одесской области три дрона-камикадзе Shahed-136.
Об этом со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщает "Суспильне Одесса".
Дронами россияне пытались атаковать регион.
Еще пять беспилотников сбили над Николаевской областью.
Напомним, 6 октября украинская ПВО сбила над морем под Одессой три иранских беспилотника России.
Также мы писали о том, что утром 8 октября в Николаевской области военные-зенитчики сбили из пулемета российский дрон иранского производства "Shahed-136". Его "приземлила" ракетная бригада из крупнокалиберного пулемета "Утес". Военные показывали видео.
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Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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