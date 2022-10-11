Мэр Львова сообщает о нескольких взрывах в городе. Также, по его словам, есть проблемы с электроэнергией.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что взрывы - это ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Львова. В связи с этим часть города снова осталась без электроснабжения.

Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий также сообщает об ударах по объекту энергетики во Львовской области.

Он призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

"На данный момент известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал Козицкий.

Напомним, вчера в результате массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Львова около 90% города осталось без электроснабжения.

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