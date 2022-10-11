Российские войска продолжают бить по украинской энергосистеме. Сегодня утром россияне атаковали дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Как заявили на предприятии, повреждено энергетическое оборудование станции.

"Это крупная электростанция, которая является своего рода "мостиком" между западом и центром страны, а также позволяет выравнивать ситуацию в случае проблем на Южноукраинской АЭС", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

После сегодняшних прилетов снова осталось без света 30% Львова, сообщил мэр города Андрей Садовой. Нет электроэнергии также в Приморском районе Одессы.

Не до конца ликвидированы и последствия вчерашней атаки, самой большой с начала войны.

По сообщению ГСЧС, на утро, 11 октября, обесточенными оставалось более 300 населенных пунктов в пяти областях страны - Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой. Возобновлена подача электроэнергии в почти 3,6 тысячи населенных пунктов.

Но сохраняются риски веерных отключений. Графики уже составлены по Киеву и области (могут отключать отдельных потребителей в порядке очередности в пиковые часы нагрузок), о возможных отключениях предупредили также к Хмельницком - по графику будут отключать 15% потребителей на два часа в день. Графики отключений есть также в Чернигове, Черкассах, Житомире.

Местные власти переходят на режим экономии, в частности, отключают уличное освещение. Экономить призывают и граждан - людям рекомендуют не включать энергоемкие приборы, особенно в часы пикового потребления утром и вечером. Также останавливаются промышленные предприятия. Так, о приостановке работы объявил один из крупнейших в Украине Полтавский ГОК.

Эксперты уже давно предупреждали о "сложной зиме", когда из-за ударов по критической инфраструктуре без электроэнергии, воды и отопления могут остаться отдельные города и даже целые регионы. И сейчас эти сценарии уже не выглядят такими уж фантастическими.

С одной стороны, украинская энергосистема пока справляется с "провалами" - последствия ударов оперативно ликвидируются. "Это позволяет сделать переключение на резервные мощности. Скажем, для покрытия потребностей востока перебрасываются мощности с центра страны", - пояснил нам руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцев.

С другой - у энергосистемы все же есть пределы запаса прочности. "Самая большая угроза - это даже не ТЭС, которые обеспечивают 25% генерации, а АЭС, на которые приходится 60%. Если будет выпадение большого количества блоков или, скажем, повредят ЛЭПы, спасти ситуацию может разве что импорт, а он под большим вопросом. То есть, появляется угроза масштабного блэкаута", — говорит Корольчук.

Разбирались, какая сейчас ситуация в украинской энергосистеме, и какие есть риски.

Сложно маневрировать

Мы уже писали о масштабном "энергетическом ударе" противника по Украине. Вчера были нанесены удары по многочисленным объектам критической инфраструктуры - Бурштынской ТЭС, киевским ТЕЦ-5, 6 и 3, Харьковской ТЕЦ-5, подстанциям "Укрэнерго" и облэнерго.

В ряде городов, в том числе, в Киеве, Львове, Харькове пропала электроэнергия и вода, были проблемы со связью.

Сразу же начались работы по восстановлению энергоснабжения. И уже буквально к вечеру свет и воду в большинстве населенных пунктов дали, правда, в некоторых - с перебоями. Но Львов сегодня опять частично остался без электроснабжения.

По словам Рябцева, и ремонтные бригады, и диспетчера сработали очень оперативно.

Так быстро восстановить энергоснабжение удалось во многом за счет резервных мощностей.

"Объединенная энергосистема состоит из нескольких подсистем, перетоки которых можно перебрасывать с одной на другую. К примеру, если есть проблемы с северной системе, задействуют центральную. Что удалось сделать, к примеру, когда был удар по Харьковской ТЭЦ-5. В этот раз ситуация была более сложной. По Харьковской ТЭЦ-5 снова пришелся серьезный удар, а Змеевская и Кременчуцкая ТЭС, которые также входят в Северную подсистему не функционировали. Одновременно была атака на объекты центральной подсистемы (киевские ТЭЦ). Поэтому Харьков сравнительно долго оставался обесточен - пустить перетоки из центральной подсистемы просто не было возможности. То есть, резервные мощности тоже не безграничны", — пояснил Рябцев.

При этом в Киеве и области в ближайшие дни могут быть веерные отключения.

Об ограничениях в часы утренних и вечерних пиков уже предупредил ДТЭК.

"Это не означает, что вся столица будет сидеть без света по несколько часов в день, как это преподнесли некоторые СМИ. Если будет дефицит высокоманевренных мощностей в пиковые часы потребления, могут отключать часть потребителей по графику. Для Украины веерные отключения - не новость, поэтому очередность ограничений давно отработала. Сначала выключают светящиеся рекламные конструкции, подсветку зданий, уличное освещение, затем потребителей по категориям "важности", и только затем - население", - говорит Рябцев.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве будут отключения в три очереди. Первая - с 8.00 до 12.00 и с 20.00 до 24.00. Вторая - с 12.00 до 16.00, третья - с 16.00 до 20.00. Но это не значит, что графики сразу же пустят в ход. "График будет применен только в случае, если у "Укрэнерго" возникнет необходимость сбалансировать энергосистему", — отметили в ДТЭК.

По словам Корольчука, в ближайшие дни дефицит мощности в отечественной энергосистеме сохраниться, и будет составлять примерно 2 гигаватта. Это достаточно большая цифра (как два блока АЭС), а значит, веерные отключения могут быть не только в тех городах, по энергообъектам которых "прилетело", но и буквально по всей стране.

"Думать об экономии придется всем, особенно в часы пиковых нагрузок", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

"В течение нескольких следующих дней нам понадобится дополнительное ограничение электропотребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам восстановить электросети", — заявили в "Укрэнерго".

Отметим, что и до вчерашней атаки часть маневренных мощностей в Украине не работала (Углегорская, Славянская ТЭС, Криворожская ТЭЦ и др). А удары еще по ряду объектов еще больше усложнили ситуацию. Поэтому с 11 октября приостановили также экспорт электроэнергии в ЕС.

"С базовой нагрузкой (электроэнергия АЭС) особых проблем нет. Но нужны маневренные мощности, а это, в основном, ТЭС. Также большой проблемой стало повреждение подстанций", — отметил Рябцев.

"Подстанции, бесспорно, тоже важный элемент энергоснабжения. Но без электроэнергии - это просто точки на карте. Главный вопрос — все же генерация", — говорит Корольчук.

"Чем больше будет обстрелов (а они, как показал сегодняшний день, когда атаковали Ладыжинскую ТЭС), тем сложнее восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Это уже показал пример Харькова. Самыми уязвимыми регионами остаются Харьковская, Донецкая, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Сумская области, а также Киев и Киевская область, где сосредоточено много потребителей". - добавил Олег Попенко.

В Днепропетровской области после ракетных ударов вводят режиме тотальной экономии электроэнергии. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко. Он уточнил, что россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах, есть серьезные разрушения, многие населенные пункты остались без света. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук написал, что существенно повреждено одну из высоковольтных подстанций области - трансформаторы и резервные линии электроснабжения. Сколько по времени займет восстановление - сказать сложно.

"Во время пиковых нагрузок есть высокая вероятность отключения от электроэнергии более 20% территории региона и перебоев в работе объектов критической инфраструктуры не только Днепропетровщины, но и Запорожской области", — отметил Лукашук. Он также призвал снизить потребление электроэнергии, чтобы не перегружать сети.

Центральная энергетическая компания (предприятие по эксплуатации электросетей, в него входят Днепропетровские, Желтоводские, Криворожские, Павлоградские РЭС) обратилось за помощью к местным жителям - просят поделиться ненужными бывшими в употреблении пластиковыми мешками для песка, которые нужны "для защиты энергообъектов). Как сказали нам в компании, "сети, к счастью целы".

Грозит ли Украине блэкаут

Отметим, что в российских военных телеграмм-каналах достаточно активно обсуждают удары по украинской энергосистеме, преподнося их как своего рода "предупреждение".

Якобы, атаки шли на ТЭС, ТЭЦ и подстанции на 330 кВ, то есть, объекты, которые можно относительно быстро "реанимировать", и это не "тотальное разрушение энергосистемы".

А, дескать, ударов по АЭС, ГЭС и по подстанциям на 750 кВ еще не было.

На эту особенность энергетической атаки по Украине обращает внимание и Юрий Корольчук.

"Частичную "поломку" маневренной генерации можно компенсировать веерными отключениями. Но что будет, если пойдут атаки на АЭС? Если остановятся 4 блока из 9 работающих, а они могут "выпасть" как вследствие ударов по самим станциям, так и в случае повреждения инфраструктуры, скажем, ЛЭПов. АЭС вырабатывают 60% электроэнергии, это порядка 4 гигаватт. Чем мы ее можем компенсировать? Только импортом или аварийной помощью из Европы хотя бы на уровне 2 гигаватт. Но вопрос откуда импортировать, если в Европе не особо есть лишние объемы. Плюс - недостаточно пропускной способности трансграничных ЛЭП. При этом потребности в импорте могут быть в течение недели и больше", - говорит Корольчук.

О том, что импорт электроэнергии из Европы может оказаться проблемой говорит и Рябцев, но все же, по его мнению, возможность поставок есть.

Удары по ГЭС (они также работают на покрытие пиковой нагрузки) вообще могут стать причиной экологических ЧП.

"То есть, сейчас мы наблюдаем попытку РФ подтолкнуть Украину и Запад к переговорам. Но нельзя исключить, что удары по инфраструктуре АЭС или ЛЭПам могут пойти "вторым этапом", - допустил Корольчук.

По его словам, если "выпадет" 4 блока АЭС, а это 4 гигаватта мощности, а импорта не будет, возможны очень жесткие отключения электроэнергии.

"Некоторые населенные пункты будут чуть ли не сутками сидеть без света, другие - продолжительное время в течение суток. Возможно все, вплоть до блэкаутов, когда отключатся целые регионы. К примеру, если выпадут блоки Ривненской и Хмельницкой АЭС, блэкаут может накрыть западные и центральные области, если Южноукраинской АЭС- восток страны. Это катастрофический вариант, особенно зимой. Придется эвакуировать людей. По-хорошему, нужно было создавать параллельную энергосистему - без проводов. Речь идет о мощных генераторах, которых необходимо было бы хотя бы на 5 гигаватт. Но цена вопроса - 5 млрд долларов, плюс на такие генераторы очередь у производителей. Кроме того, возникает вопрос ресурса, на котором они будут работать - это газ (которого тоже мало), пеллеты и пр. Даже при наличии денег обустройство такой параллельной энергосистемы может занять до трех лет. Мобильные генераторы небольшой мощности могут применяться только точечно, скажем, на объектах критической инфраструктуры", - подытожил Корольчук.

Страховкой от новых прилетов могло бы стать укрепление систем ПВО в зоне энергетических объектов, но вопрос - хватит ли их Украине. И как быстро (и в каком количестве) будут поставлены системы ПВО, которые уже пообещали западные страны.