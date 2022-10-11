Компания Ferrexpo приостановила производство из-за проблем с электроснабжением. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Горнорудная компания Ferrexpo временно остановила производство на своих предприятиях в Полтавской области (в частности, на Полтавском ГОКе) из-за повреждений государственной электроэнергетической инфраструктуры после вчерашних обстрелов.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

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