В этом сезоне централизованного отопления в Краматорске Донецкой области не будет. Подать его будет невозможно.

Об этом сообщили местные власти изданию "Новости Краматорска".

Причины – отсутствия снабжения региона газом, работающие на пределе ЛЭП и постоянная угроза обстрелов.

"Непонятны сроки подачи газа в область, если это еще 2-3 недели, никто уже систему теплоносителя наполнить не успеет. А разморозить 915 домов – никто на это не пойдет", - сообщает издание.

Кроме того, непонятны объемы газа, которые магистраль подаст на область.

Также одной из причин является тот факт, что сейчас люди проживают в 15-20% квартир домов города. И если после подачи тепла произойдет прорыв, то взламывать для его обнаружения пустеющие квартиры не будут.

"Получаем разбалансированный по теплу дом и рвущие трубы. И потерю дома. Потому централизированного отопления не будет", - говорится в материале.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в середине сентября губернатор предупредил, что Донецкую область впервые ждет зима без отопления.

Также мы сообщали, что в Днепре планируют отключать от отопления бюджетные учреждения, библиотеки и школы.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.