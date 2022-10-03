Журналисты решили, что у Макрона новый стиль одежды для экономии на отоплении. Фото
Появились фото нового стиля одежды президента Франции Эммануэля Макрона.
СМИ пишут, что стиль продиктован стремлением сэкономить на отоплении. Ранее глава французского Минфина рассказывал, что чиновники теперь будут одеваться теплее в целях экономии. В целом же власти поставили цель снизить потребление энергии на 10%.
Недавно "Страна" писала, что во Франции будут раньше отключать Лувр и Версальский дворец, чтобы сэкономить электроэнергию.
Между тем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.
Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.
В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.