Во вторник, 11 октября, в Черкасской области начались веерные отключения. Частично отключены Городищенская, Смелянская, Жашковская, Звенигородская и Уманская филии Облэнерго.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Это необходимо, чтобы помочь энергосистеме Украины восстановиться после массированных обстрелов, сообщил он.

Также Табурец призвал минимизировать вечернее потребление электроэнергии.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня появился новый график веерных отключений электроэнергии в Киеве - они будут проходить в три смены.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.